VIDEO. Gehandicapt gordeldier krijgt eigen rolstoel

Een schattige gordeldierbaby, die bijna uithongerde in het wild nadat hij verlamd raakte aan de achterpoten, heeft een nieuwe kans gekregen. Dierenartsen in Brazilië hebben een geïmproviseerde rolstoel voor hem gemaakt.

Het vijf maanden oude gordeldier, genaamd Bolinha, kreeg een rolstoel cadeau zodat hij weer kan rondwandelen. De dokters gebruikten een paar speelgoedwielen die ze onder het lichaampje van het gordeldier bevestigden. Het innovatieve apparaat is ontworpen om de gehandicapte benen van het kleine gepantserde beestje te ondersteunen.

Autosnelweg







Met zijn nieuwe kar kan het zoogdier nu zelfstandig in het stof rondscharrelen en naar voedsel zoeken. Een automobilist vond Bolinha afgelopen december op een autosnelweg in Espirito Santo in het zuiden van Brazilië. Het leed aan ondervoeding en verschillende ziektes die de verlamming leken te veroorzaken. Ondertussen is hij aan de betere hand.