Je kan nu overnachten in het huis van Monet

Ben je nog op zoek naar een leuke bestemming voor een weekendje weg? Dan kan je vanaf nu terecht in het Maison Bleue, oftewel het huis van de beroemde Franse schilder Monet. Het stulpje staat sinds kort op Airbnb zodat iedereen kan genieten van een idyllisch weekendje in Frankrijk.

Kunstfanaten kunnen hun hart ophalen in de nieuwe Airbnb. Het Maison Bleue ligt in Giverny, vlakbij Parijs, en was van 1883 tot 1926 de thuisbasis van Claude Monet.

Inspiratiebron







Het huis werd in 2016 nog gerenoveerd en is een mengeling van authentieke¬† elementen en moderne toevoegingen. Ondanks de renovatie is het voor echte fans niet moeilijk om zich voor te stellen hoe het leven van de schilder hier zo’n honderd jaar geleden verliep. Het huis ligt bovendien te midden van een grote tuin zodat je helemaal kan opgaan in de rust. In de omgeving vind je verschillende landschappen terug die dienden als inspiratiebron voor de kunstwerken van Monet.

Het huis biedt plaats aan zes personen en kost 300 euro per nacht. Niet goedkoop, maar de moeite waard als je een echte Monet-fan bent. Reserveer wel op tijd, want de interesse is groot!