Dit wordt dé modetrend van de festivalzomer

Festivals draaien tegenwoordig niet alleen om de muziek, ook fashion speelt steeds vaker een belangrijke rol. Een short en een T-shirtje volstaan anno 2019 niet meer. De Britse modeketen PrettyLittleThing denkt te weten wat er deze zomer trendy zal zijn op de festivalweides: vleugels.

De vleugels van PLT zijn geïnspireerd op de vleugels die de ‘Victoria’s Secret’-modellen droegen. Ze kosten je ook maar 20 pond en zijn verkrijgbaar in vijf kleuren: zilver, roze, rood, blauw en in de regenboogkleur.

Op het internet lopen de reacties uiteen. Maar hier bij Metro denken we dat een festival dé ultieme locatie is om je vleugels uit te slaan.

In love with my festival wings from @OfficialPLT at @ASOS 🦋💜 pic.twitter.com/Lccm0CT3v1

— Sarah Akokhia (@sarahakokhia) 17 juli 2018