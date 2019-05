Dit kopje koffie van 75 dollar is het duurste ter wereld

De kwaliteit van koffie is vaak doorslaggevend bij het overwinnen van een zware ochtend. Dat denken ze in Californië ook, want daar leggen ze met veel plezier 75 dollar, of een kleine 70 euro, neer voor een kopje zwart goud van de beste kwaliteit.

De koffiebarketen Klatch Coffee wist als één van de enige de koffie te bemachtigen. Ze bood het exclusieve kopje met de Elida Natural Geisha 803-koffie aan in filialen in Zuid-Californië en San Francisco. Het getal verwijst naar de prijs die Klatch Coffee neerlegde per pond (ongeveer een halve kilogram) bonen. Het bedrijf beschrijft de koffie als een zeldzame soort arabica uit Panama, met een florale, theeachtige smaak en met noten van jasmijn en bessen.

Oscars







Naast de voortreffelijke kwaliteit is de koffie zo duur omdat die de jaarlijkse wedstrijd van beste koffie uit Panama hebben gewonnen. Die koffiecompetitie kan je volgens mede-eigenaar van de keten Bo Thiara vergelijken met de Oscars in de filmwereld. Hij betaalde er omgerekend 1.575 euro per kilo voor. Dat is een nieuw record, waardoor de koffie de duurste ter wereld is.

Uitverkocht

Er werd in totaal maar 45 kilo van het goedje geveild. Het merendeel daarvan ging naar Japan, China en Taiwan. Klatch Coffee was de enige uit Noord-Amerika die wat van het zwarte goud kon binnenhalen. Het bedrijf kocht zo’n 4,5 kilo, genoeg voor ongeveer 80 kopjes. In de filialen geraakte de koffie in een mum van tijd uitverkocht.