AHA. Daarvoor dient die gleuf onderaan je koffiemok

Koffie is onze beste vriend is de beste vriend van zij die last hebben van een ochtendhumeur. Wijzelf hebben daarom een hele collectie koffiemokken in huis, groot en klein, naargelang de behoefte. Maar is het je al ooit opgevallen dat er een gleufje aan de onderkant zit?

Eerlijk, de eerste keer dat wij dit zagen, dachten we gewoon dat onze mok een beetje stuk was. Maar uit nader onderzoek bleek het toch echt wel de bedoeling dat die gleuf – of dat gaatje, het is maar hoe je het ziet – er zat. Raar.

Drainage







Maar eigenlijk ook niet. Het blijkt immers dat die zogenaamde gleuf dienst doet als drainage wanneer je je mok op z’n kop in de vaatwasser zet. Wie een vaatwasser heeft, weet vast wel hoe irritant die plassen water zijn die zich verzamelen in de holle onderkant van glazen, mokken, kommetjes… Maar dankzij de simpele toevoeging van een drainagegleuf is er niks aan de hand. Je mok komt zo, droog en wel, uit de vaatwasser.