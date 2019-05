Zakarin klimt naar de zege en doet uitstekende zaak in algemeen klassement

Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) heeft de dertiende etappe in de Ronde van Italië (WorldTour) op zijn naam geschreven. De Rus haalde het na 196 kilometer tussen Pinerolo en de eerste aankomst boven op Ceresole Reale solo voor de Spanjaard Mikel Nieve (Mitchelton-Scott). Mikel Landa (Spa/Movistar) troefde in extremis Bauke Mollema (Ned/Trek-Segafredo) af in de strijd voor de derde plaats. De Sloveen Jan Polanc (UAE Emirates) kon zijn roze leiderstrui behouden. Een groep van een kleine dertig renners vertrok vroeg in de etappe op avontuur. Vooral de aanwezigheid van Mollema en Zakarin voorin zette de klassementsrenners op scherp. De kopgroep kreeg nooit veel meer dan twee minuten bonus. Mollema hield goed stand voorin en liet met de steun van ploegmaat Giulio Ciccone (Trek-Segrafredo), Zakarin en Nieve de groep der favorieten nauwelijks dichterbij komen. In het slot versnelde Zakarin en de Rus reed solo naar de zege. In de achtergrond behield Polanc zijn roze leiderstrui.

Het is voor de 29-jarige Zakarin de tweede Giro-zege in zijn carrière, na de elfde etappe in 2015.







Zaterdag wacht de renners in de Giro opnieuw heel wat klimkilometers. Na vertrek in startplaats Saint Vincent moet het peloton over twee klimmen van eerste categorie en twee van tweede categorie. De finish is opnieuw bergop in skigebied Courmayeur.

Bron: Belga