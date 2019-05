Trump wil Congres omzeilen om wapens aan Riyad te verkopen

De administratie van de Amerikaanse president Donald Trump is zich aan het voorbereiden om langs het Congres heen te gaan om wapens met een waarde van 7 miljard euro te kunnen verkopen aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat schrijft de New York Times donderdag. Volgens de krant dringen minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en andere hoge verantwoordelijken er bij de regering op aan om zich te beroepen op een noodmaatregel zodat Trump kan voorkomen dat het Congres de verkopen blokkeert. De maatregel zou een van de komende dagen genomen kunnen worden, stelt de New York Times.

Het was de Democratische senator Chris Murphy die er als eerste in het openbaar over sprak. Hij waarschuwde ervoor op Twitter. “Trump doet alsof de verkoop een ‘urgentie’ is, wat wil zeggen dat het Congres niet tegen zou kunnen stemmen. Het zou automatisch gebeuren”, aldus Murphy. Maar “er is geen urgentie om bommen te verkopen aan Saoedi-Arabië om ze dan op Jemen te laten vallen. De Saoedi’s bombarderen burgers dus als er al een urgentie is, dan is het een humanitaire die veroorzaakt is door bommen die wij aan de Saoedi’s verkopen”, klinkt het nog.

De Amerikaanse Congres keurde in april nog een resolutie goed om de Amerikaanse steun aan de Saoedische coalitie in Jemen stop te zetten, maar Trump stelde zijn veto.

Bron: Belga