Politie houdt klopjacht op verdachte, tiental lichtgewonden

De politie is met man en macht op zoek naar een man, na een explosie in een voetgangerszone in het centrum van Lyon. Dat meldt een politiewoordvoerder. Intussen is de antiterreursectie van het parket van Parijs op de zaak gezet. De Franse president Emmanuel Macron had eerder al aangegeven dat er sprake is van een aanslag. Het parket liet weten te denken aan een bompakket.

Bij de explosie viel een tiental lichtgewonden.







De ontploffing vond plaats rond 17.30 uur in het centrum van de stad. De acht gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, maar geen van hen verkeert in levensgevaar.

De omgeving is door de politie afgesloten. Iedereen die in de buurt woont, werd geëvacueerd.

Volgens lokale media zou de verdachte op een fiets gevlucht zijn. Een bron dichtbij het onderzoek sprak van een man van 30 à 35 jaar die zich in de buurt ophield op het moment van de feiten.

bron: Belga