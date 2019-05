Messi kan met Barcelona 5e keer op rij Copa del Rey winnen: “Willen absoluut die dubbel”

FC Barcelona staat zaterdagavond (21u) in Sevilla in het stadion van Betis tegenover Valencia in de finale van de Copa del Rey. Voor landskampioen Barça kan het de vijfde keer op rij worden dat ze de Spaanse beker winnen, sinds 2015 waren ze in de finales achtereenvolgens te sterk voor Athletic Bilbao, FC Sevilla, Alaves en opnieuw Sevilla. In 2014 waren ze verliezend finalist tegen Real Madrid. Met vijf bekers op rij zou Barça ook alleen recordhouder worden. Momenteel delen ze het record immers met Real (vier zeges, 1905-1908) en Athletic Bilbao (1930-1933). Een historisch moment voor de club en dus was het aangewezen om Lionel Messi voor het eerst in vier jaar nog eens te laten opdraven op het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd.

“We willen absoluut de dubbel pakken”, bekende Messi. “Op die manier kunnen we het seizoen in schoonheid beëindigen. We nemen deze bekercompetitie heel serieus, want we willen nog een prijs winnen.”







Met een 31e bekerzege en een tweede dubbel op rij kan Barça ook de bijzonder zure uitschakeling in de halve finales van de Champions League wegspoelen. Nadat ze de heenwedstrijd in Nou Camp met 3-0 hadden gewonnen, verloren ze een week later met 4-0 in Liverpool, na onder meer twee treffers van Divock Origi. “Daar hebben we toch een klap gekregen”, gaf de Argentijn toe. “Ik denk dat we een goed seizoen gespeeld hebben, op uitzondering van die ene wedstrijd op Anfield. Het verpest een beetje de rest van het seizoen. Het was moeilijk om de knop om te draaien, maar nu staan we gewoon weer in een andere finale en dan wil je winnen.”

Barça kan zaterdag alvast geen beroep doen op Marc-André ter Stegen, die in doel vervangen wordt door Jasper Cillessen. Ook de pas aan de knie geopereerde Luis Suarez is out, Ousmane Dembélé is twijfelachtig. In La Liga kon Barcelona dit seizoen niet winnen van Valencia, dat op de vierde plaats eindigde en daarmee naar de Champions League mag. In Mestalla werd het 1-1, in Nou Camp was 2-2 de eindstand.

Bron: Belga