Macron spreekt van aanslag, acht gewonden

De Franse president Emmanuel Macron is ervan overtuigd dat de explosie van vrijdagavond in Lyon een aanslag was. Dat zei hij in een interview met een Franse Youtube-ster. “Er is een aanslag gepleegd in Lyon”, zo liet Macron weten in een interview met de Youtube-ster Hugo Travers. “Het is niet aan mij om een balans op te maken, maar vooralsnog zijn er geen dodelijke slachtoffers.”

Bij de explosie in een voetgangerszone in het centrum van de zuidoost-Franse stad Lyon vielen acht gewonden. Het parket liet weten te denken aan een bompakket. “We richten ons inderdaad op de piste van een bompakket”, zo zei een woordvoerder van het parket.







De ontploffing vond plaats rond 17.30 uur in het centrum van de stad. De acht gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, maar geen van hen verkeert in levensgevaar.

De omgeving is door de politie afgesloten. Iedereen die in de buurt woont, werd geëvacueerd.

bron: Belga