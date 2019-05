Macron herhaalt dat heropbouw Notre-Dame in vijf jaar mogelijk is

De termijn van vijf jaar voor de heropbouw van de Notre-Damekathedraal is “mogelijk” zonder in te binden op de kwaliteit van de werf, zo heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd in een toespraak voor de uitreiking van de Pritzkerprijs 2019 aan de Japanner Arata Isozaki. “Deze termijn van vijf jaar is mogelijk zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de materialen en de kwaliteit van de procedés”, zei de president op het Elysée tot een honderdtal architecten uit de hele wereld.

“Zo’n krappe tijdspanne voor de realisatie van de werkzaamheden verontrust velen”, aldus Macron. Maar hij neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de “voluntaristische kalender”, die, zo gaf hij toe, “op geen enkele gedetailleerde analyse of geen enkele vorm van deskundig onderzoek steunt”.







Hij verzekerde dat de bouwwerken de Notre-Dame nieuw leven zouden inblazen en dat de werf, onder leiding van generaal Jean-Louis Georgelin, uitgebreid zou worden naar de omtrek van de kathedraal.

Minister van Cultuur Franck Riester en tien gewezen laureaten van de Pritzkerprijs, onder wie Jean Nouvel, Shigeru Ban, Rem Koolhaas en Christian de Portzamparc, waren op het Elysée aanwezig voorafgaand aan een groot feest met de uitreiking van de architectuurprijs op het kasteel van Versailles. Isozaki (87) ontwierp uiteenlopende gebouwen als de immense overdekte arena Palau Sant Jordi voor de Olympische Spelen in Barcelona (1992), het Museum of Contemporary Art (MOCA) van Los Angeles (1986), en het National Convention Center in Qatar (2011).

Bron: Belga