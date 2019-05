Kamer voor bescherming maatschappij interneert Kim De Gelder

Kim De Gelder, de verantwoordelijke voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, wordt geïnterneerd. Dat heeft de kamer voor de bescherming van de maatschappij vandaag beslist. De nu 30-jarige De Gelder werd in 2013 veroordeeld tot levenslang, maar wordt nu via de interneringswet van 2016 als veroordeelde geïnterneerd.

Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. Zijn advocaat Jaak Haentjens had gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. De jury oordeelde echter dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis.

De Gelder ging volgens zijn advocaat na de veroordeling verder achteruit en hij verhuisde de voorbije jaren enkele keren van gevangenis. Hij verblijft nu in de gevangenis van Gent, maar toen hij in 2017 in de gevangenis van Oudenaarde verbleef diende de gevangenisdirecteur een verzoek tot internering in.







bron: Belga