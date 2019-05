Jef Vermassen: “Dit is nu de allerbeste oplossing”

“Dit is nu de allerbeste oplossing”, reageert advocaat Jef Vermassen, die verschillende slachtoffers van Kim De Gelder vertegenwoordigt, op de beslissing om hem te interneren. “Als hij nu genezen verklaard wordt, gaat hij opnieuw naar de gevangenis. Indien het hof van assisen hem had laten interneren in 2013, kwam hij vrij als hij genezen was.” Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. Zijn advocaat had gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn, maar de jury oordeelde dat hij toerekeningsvatbaar was en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis.

De kamer voor de bescherming van de maatschappij oordeelt nu dat De Gelder wel geïnterneerd moet worden. “De beslissing was te verwachten”, zegt Vermassen. “Iemand die ziek is, moet je niet verder straffen. Hij moet verzorgd worden. De experts van het college van deskundigen hebben hem een jaar gevolgd. Als zij van oordeel zijn dat hij op dit moment ontoerekeningsvatbaar is, wie zijn wij om dat tegen te spreken.”







De veroordeling door het hof van assisen blijft overeind, stelt Vermassen. “Als hij nu genezen verklaard wordt, gaat hij opnieuw naar de gevangenis. Indien het hof van assisen hem had laten interneren in 2013, kwam hij vrij als hij genezen was. Voor de slachtoffers is dat het grote verschil. Ik neem aan dat De Gelder echt ziek is, maar hij heeft in het verleden veel toneel gespeeld.”

bron: Belga