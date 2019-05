Explosie Lyon – Politie verspreidt foto van verdachte

Na de explosie in een voetgangerszone in het centrum van Lyon heeft de Franse politie vrijdagavond een foto verspreid van een verdachte. Op de afbeelding is een man met een fiets te zien die een donkere zonnebril, een korte, lichte broek en donker kledingstuk met lange mouwen draagt. Het gaat om een stilstaand beeld van een beveiligingscamera. De politie deed een oproep aan getuigen die mogelijk nuttige informatie over de man hebben, om zich te melden. Bij de explosie vielen 13 lichtgewonden, waarvan er 11 voor verzorging werden overgebracht naar het ziekenhuis. Een man zou in de buurt van een bakerij een springtuig hebben neergelegd. De verdachte werd volgens Denis Broliquier, burgemeester van het elfde arrondissement in Lyon, met een bewakingscamera gefilmd. Kort voor de officiële publicatie van de foto door de politie werd de afbeelding al door Franse media verspreid.

De Franse president Emmanuel Macron had eerder al aangegeven dat er sprake is van een aanslag. De onderzoekers drukken zich iets voorzichtiger uit.

bron: Belga