Euromillions Basket League – Giants en Oostende openen play-offs met vlotte thuiszege, Limburg wint in Charleroi

Antwerp Giants heeft vrijdagavond de kwartfinales (eerste ronde) van de play-offs in de Euromillions Basket League ingezet met een ruime thuisoverwinning tegen Kangoeroes Mechelen. De nummer een uit de reguliere competitie haalde het in de Lotto Arena met 94-72 van Mechelen. Thuisspeler Paris Lee was met 16 punten de meest doeltreffende schutter. Maandagavond moet Mechelen voor eigen publiek winnen om een beslissend derde duel uit de brand te slepen.

Kampioen Oostende kende eveneens weinig moeite met Aalstar. De kustploeg stuurde de Oost-Vlamingen, onder impuls van Braian Angola-Rodas (21 ptn) en Nemanja Djurisic (18 ptn), met een duidelijke 114-64 nederlaag huiswaarts en kan het zondagnamiddag in Aalst afmaken.

Brian Lynch won met Limburg United na een prangende slotfase met 84-86 bij zijn ex-ploeg Charleroi. Bezoeker Khaliq Spicer werd met 22 punten topschutter. De Karolo’s moeten zondagnamiddag de zege pakken in Hasselt om in de running te blijven.

In de vierde partij zette Brussels thuis Bergen opzij met 75-61. Ivica Radic maakte 15 punten voor de thuisploeg, twee minder dan bezoeker Mike Smith. Zondagnamiddag volgt de tweede match in Henegouwen.

