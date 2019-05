Boeing 737 MAX – “Breder onderzoek vertraagt terugkeer 737 MAX”

De terugkeer van de Boeing 737 MAX in het luchtruim loopt wellicht vertraging op. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gaat ook voorganger 737 in zijn onderzoek naar de veiligheid van de MAX betrekken, zo meldt The Wall Street Journal op basis van overheidsbronnen. De veiligheid van de 737 is vooralsnog niet in twijfel, maar het bredere onderzoek zorgt er naar verwachting wel voor dat het langer duurt voordat de 737 MAX wordt vrijgegeven. Die toestellen worden wereldwijd aan de grond gehouden wegens vragen over mogelijke veiligheidsrisico’s na twee ongelukken met dat type vliegtuigen.

Eerder op de avond meldde persbureau Bloomberg al dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC gaat onderzoeken of Boeing aandeelhouders op de juiste manier heeft geïnformeerd over de perikelen met toestellen van het type 737 MAX. De 737 MAX was twee keer binnen een half jaar betrokken bij een groot ongeluk. Bedrijven zijn verplicht beleggers te informeren over zaken die grote financiële gevolgen kunnen hebben.

Het onderzoek van de SEC zou zich nog in een pril stadium bevinden en vaak genoeg leidt een onderzoek van de SEC niet tot een echte aanklacht. Toch is het een zoveelste hoofdstuk in de crisis voor het Amerikaanse concern. De 737 MAX is een belangrijk toestel voor Boeing.

Het is niet voor het eerst dat Boeing vragen krijgt over de mate van openheid naar beleggers. In een verklaring op 5 mei erkende het bedrijf dat het al een jaar voordat het daarmee naar buiten kwam op de hoogte was dat een bepaald waarschuwingssignaal in de cockpit niet goed werkte. Daarnaast loopt er ook een justitieel onderzoek naar Boeing vanwege de ongelukken.

De oorzaak van die ongelukken heeft te maken met software die de neus van het toestel automatisch naar beneden duwt in bepaalde situaties. Boeing heeft al meer dan tweehonderd succesvolle testvluchten achter de rug met een gereviseerde versie van de software. Die upgrade is nog niet door de autoriteiten goedgekeurd. Wanneer de 737 MAX weer de lucht in mag is nog de vraag.

bron: Belga