27ste legionellapatiënt opgenomen in het ziekenhuis

Er is donderdagavond een nieuwe patiënt opgenomen in het ziekenhuis met legionellabesmetting in de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het totale aantal bevestigde patiënten staat daarmee op 27.

Het gaat om een man uit Evergem, zegt het agentschap. “Hij kreeg zijn eerste ziekteklachten op 19 mei. De nieuwe patiënt is een inwoner van Evergem en heeft dus een duidelijke band met de Gentse kanaalzone. We zullen hem de komende dagen ook nog verder bevragen. Zijn gezondheidstoestand is stabiel, hij ligt niet op intensieve zorgen. Hij is de 27ste patiënt in deze uitbraak.”

bron: Belga