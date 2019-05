23 doden bij muiterij van gevangenen in Venezuela

Minstens 23 gevangenen zijn gedood bij een muiterij in politiecellen in het westen van Venezuela, zo heeft de ngo Venezuelan Observatory of Prisons getwitterd. Volgens de organisatie, die voor de rechten van gevangenen opkomt, deed de muiterij zich in Acarigua voor, in de deelstaat Portuguesa. Veertien gevangenisbeambten raakten vrijdagmorgen gewond bij het incident in een coördinatiecentrum van de politie, meldde de krant El Nacional.

Er was een schietpartij en granaten ontploften, twitterde journalist Daniel Colina.







Een video op sociale media toont een gewapende gevangene die met een vuurwapen zwaait, met twee vrouwelijke bezoekers. Hij zegt dat hij “bereid is te sterven”, terwijl een van de vrouwen tot “dialoog” oproept.

Gewonden werden naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht, waar veiligheidstroepen talrijk aanwezig waren, berichtte de zender NTN24.

