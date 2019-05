Zoo laat flamingo inslapen nadat kind er steen naar gooit

De dierentuin van Illinois heeft een flamingo moeten afmaken omdat die gewond was geraakt. Een lagereschoolkind had tegen beter weten in een steen naar de roze vogel geworpen.

Het kind bezocht met de klas de Miller Park Zoo in de staat Illinios in de Verenigde Staten. Daar werd het even rood voor zijn ogen, want de schooljongen nam een steen en gooide die naar een enkele flamingo’s die rustig in hun verblijf zaten. De harde steen raakte een poot van een van de vogels, waardoor die brak.

Leermoment







Omdat de verwondingen te zwaar bleken, besloot de zoo om de vogel te laten inslapen. Het is niet duidelijk of er een straf voor het kind zal volgen, maar de dierentuin wil met de ouders er een “leermoment” van maken, aldus CNN.