Wendy uit ‘Blind Getrouwd’: “Vroeger vond ik het moeilijk om zonder make-up buiten te komen”

Regelmatig krijg ik vragen over de make-up die ik draag, ik deel daarom heel graag mijn dagelijkse make-up routine. 😍 . Vroeger vond ik het moeilijk om zonder make-up buiten te komen, dat is gelukkig voorbij. Het is dus geen kwestie meer van make-up NODIG hebben, of het gevoel mezelf te moeten verstoppen achter schmink. Het gaat om zelfexpressie. Right, ladies? 🙋🏼‍♀️ . Dat momentje me-time dat je investeert om je mooi op te maken, is bovendien ook zelfliefde en -zorg. 💝 . Ik heb voor alle duidelijkheid niet de ambitie om een echte beauty blogger te worden, ik heb gewoon altijd al een passie gehad voor make-up.💄 . Verwacht je dus niet aan een mega professionele tutorial, ik ben in deze video gewoon mijn verstrooide zelf. 😁