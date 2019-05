26/5

Op zondag verandert de binnentuin van de Gentse Bijloke in de gezelligste tuin van Vlaanderen, met een picknick in het gras en een streepje muziek in openlucht. Trek dus van het stemhokje rechtstreeks naar de Bijloke, strandlaken en knapzak onder de arm, voor een namiddag vol sfeer en muzikale ontdekkingen. Op het podium: een reeks artiesten die doorgaans niet op een festivalaffiche terechtkomen, van symfonisch klassiek tot gipsyswing. Nestel je op een dekentje of in een strandstoel, waag je tussen het luisteren door eventueel aan een spelletje petanque en geniet van een zondag zoals die moet zijn.

bijloke.be