VIDEO. Koe spuit met gericht schot uitwerpselen op gezicht melkveehouder

Een melkveehouder uit de Verenigde Staten werd onlangs bijna gefusilleerd door de uitwerpselen van een van zijn koeien terwijl hij de stallen schoonveegde. Het hilarische filmpje verscheen onlangs op Twitter en werd meteen een hit.

De Amerikaan Karter Kilburg uit Iowa was de stallen aan het poetsen toen een schalkse koe besloot een mopje uit te halen. Met een gericht schot besmeurde ze zijn gezicht met loperige uitwerpselen. Hij twitterde het hilarische filmpje en zei dat hij in de vuurlinie stond en “geen schijn van kans maakte”. Daaraan voegde de landbouwer toe dat het een “typische maandag” was en dat hij “dankbaar is dat zijn mond toe was”.

I didn’t even stand a chance. Direct line of fire. Typical Monday… pic.twitter.com/iJpiyu5GxK — Karter Kilburg 🗯 (@karter_kilburg) 14 mai 2019