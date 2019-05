Theresa May kondigt ontslag aan als premier van het Verenigd Koninkrijk

De Britse premier Theresa May heeft vrijdag aangekondigd dat ze op 7 juni opstapt als leider van de Conservatieve Partij, en dus ook als premier. Ze heeft met de Queen afgesproken dat ze premier blijft tot er een nieuwe partijleider wordt gekozen.

“Ik heb mijn best gedaan om een EU-referendum te respecteren. Ik heb de voorwaarden van het vertrek opgesteld, nieuwe relaties opgebouwd met de partnerlanden. Ik heb parlementsleden proberen te overtuigen, maar dat is helaas niet gelukt. Ik heb drie keer geprobeerd”, zei May vrijdag na een gesprek met de voorzitter van het 1922 Committee.

Ontslag komt niet onverwacht







“Ik geloof dat het de moeite was om door te zetten” met de de brexit, zei May nog. “Maar het is nu duidelijk dat het in het belang van het land is dat een nieuwe premier die inspanningen leidt.”

De situatie voor May leek de afgelopen week onhoudbaar geworden, en het ontslag komt dan ook niet onverwacht. Ze had eerder al aangekondigd een tijdslijn voor haar ontslag voor te stellen nadat nogmaals voor haar brexitakkoord werd gestemd. Dat akkoord werd door het parlement al drie keer met een aanzienlijke meerderheid afgekeurd. Afgelopen week raakte echter bekend dat zowel haar Conservatives als Labour opnieuw niet van plan waren om voor haar withdrawal agreement bill te stemmen.

Opvolger

“Het is, en het zal altijd met veel spijt zijn dat ik er niet in geslaagd ben om de brexit uit te voeren. Het is nu aan mijn opvolger om een manier te vinden om het resultaat van het referendum te eren”, aldus de premier. “Om dat te doen zal hij of zij een consensus moeten vinden in het parlement, waarin ik niet ben geslaagd.” May zei ook dat het “de grootste eer van haar leven” was om Britse premier te zijn, en dat ze trots was om de tweede vrouwelijke premier uit de Britse geschiedenis te zijn.