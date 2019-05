The New York times tipt Angèle als beloftevolle artiest

De Brusselse popster Angèle prijkt als eerste Belg ooit in het prestigieuze lijstje van The New York Times met de vijftien meest beloftevolle Europese artiesten. “Ze is misschien wel de grootste ster van de Franstalige pop”, schrijft de krant.

Het is een primeur voor ons land én de Brusselse Angèle. De Amerikaanse kwaliteitskrant The New York Times heeft de 23-jarige popzangeres opgenomen in zijn lijstje van de vijftien meest beloftevolle artiesten van Europa. Zelfs Stromae, die de afgelopen jaren internationaal nochtans veel furore maakte, heeft de lijst nooit gehaald. De Brusselse wordt onder meer opgehemeld “als misschien wel de grootste ster van de Franstalige pop”. De krant merkt op dat ze mede dankzij haar samenwerkingen met de controversiële rapper Damso en haar grote broer Roméo Elvis een eigen carrière wist uit te bouwen. Hoewel haar invloed nu veel verder reikt dan enkel het hiphopmilieu.

Feminisme







De krant vermeldt haar hit ‘Tout Oublier’, maar zoomt voornamelijk in op haar recente single ‘Balance Ton Quoi’. “Het amusante, ietwat bekkige liedje is de Franstalige equivalent van de hashtag #MeToo. De song maakt van seksime een verrassend thema voor een pophit. Sindsdien wordt Angèle gevraagd voor talrijke feministische organisaties”, schrijft The New York Times. De Brusselse liet de krant weten dat haar single geen politiek statement is. “Het is gewoon de waarheid. Als vrouw kan je niet veilig over straat lopen en word je altijd minder serieus genomen dan een man”, verklaarde de zangeres. “Daarbij, ik ben blank, blond en gepriviligeerd. Anderen hebben het moeilijker dan ik.”

Lana Del Rey

De Amerikaanse journalisten vergeleken haar al snel met Lana Del Rey. Muzikaal gaat de vergelijking misschien niet volledig op, maar de krant ziet dus wel potentieel in haar carrière. Zelf beseft de zangeres soms nog steeds niet hoe het allemaal zo snel is kunnen gaan. “Soms kan ik het zelf niet geloven. Twee jaar geleden speelde ik nog iedere donderdagavond in een café in Brussel zonder te weten waar ik muzikaal naartoe wilde. En nu dit”, aldus de zangeres. Plannen om op tournee te gaan in de Verenigde Staten heeft ze momenteel niet. In Frankrijk zal ze deze dit jaar evenwel genoeg aan de bak kunnen. Daar geeft ze 25 concerten waarvan drie in een uitverkochte Zénith-arena in Parijs. Bij ons kan je haar live aan het werk zien op Rock Werchter.