SOS planten: zo geef je ze correct water

Planten onderhouden is niet voor iedereen een makkelijk karweitje. Waar moet je precies op letten wanneer je je planten water geeft? Hier sommen we enkele dankbare richtlijnen op.

Eerst en vooral moet je rekening houden met het soort plant en in welke grond die precies steekt. Zo is het logisch dat je een cactus minder vaak water moet geven dan de doorsnee kamerplant. Planten die in een pot steken hebben dan weer meer zorg nodig dan een gewas dat in volle grond groeit. Zo heeft het groen in een pot sneller behoefte aan een extra gietbeurt. Staat of hangt de pot dichtbij een muur? Bevochtig die planten dan extra, want zij vangen vaak minder regenwater op.

Droge grond







Schijn bedriegt soms bij onze groene vrienden. Zo heeft een plant niet noodzakelijk water nodig als de bovenste laag droog aanvoelt. Om te weten of de plant vochtig genoeg is, moet je je vingers even vuil maken. Steek je handen in de grond en als de bovenste 5 centimeter vochtig aanvoelt, dan zit je goed. Een bijkomende tip is schudden. Af en toe je grond goed door elkaar kloppen, kan wonderen doen. Als de bovenste laag goed los blijft, zal er minder water verdampen.

Wortels

Planten geef je bij voorkeur ’s avonds water. Zeker op zomerdagen is de kans groot dat het water sneller verdampt door de hitte van de zon. In tegenstelling tot de bladeren, zijn de wortels van een gewas cruciaal om het in leven te houden. Hoewel je die voldoende water moet geven, is het wel oppassen geblazen met de hoeveelheid. Bevochtig je je planten te veel, dan is dat minstens even schadelijk als een tekort. Je vergroot zo immers de kans op schimmels die de wortels aantasten.

Hoe vaak?

Tot slot blijft de hamvraag: hoe vaak bewater ik mijn planten het liefst? Je geeft het fleurige groen best een keer per week flink wat water. Zo bereik je de diepe wortels met als gevolg dat je plant steviger zal staan. Dat effect bekom je niet door elke dag je planten te bevochtigen. Dan stimuleer je net de oppervlakkige wortelgroei, waardoor je plant nog gevoeliger wordt voor droogte.