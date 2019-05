Koerier vergeet 3,5 miljoen euro aan juwelen voor Rita Ora in vliegtuig

Een vergeetachtige koerier heeft juwelen ter waarde van 3,5 miljoen laten liggen op het vliegtuig. De sieraden waren bestemd voor Rita Ora die ze zou dragen op het filmfestival van Cannes. De zangeres is momenteel bezig aan een wereldtournee.

Wat je ook meemaakt op een slechte dag, het verbleekt zonder twijfel bij de nachtmerrie die Rita Ora’s koerier heeft beleefd. De zangeres vertrouwde haar juwelen toe aan een medewerkster om ze over te vliegen naar het filmfestival van Cannes waar Ora een snelle tussenstop maakte tijdens haar wereldtournee. De vrouw stapte op het vliegtuig in de Londense luchthaven van Luton, maar vergat haar handbagage, sieraden inclusief, mee te nemen bij aankomst in Nice. Toen ze haar fout besefte, was het te laat. Het vliegtuig was al terug op weg naar het Verenigd Koninkrijk.

Diefstal







In Luton haalde de politie de juwelen op en werden ze via een vlucht vanop de luchthaven van Heathrow terug naar Frankrijk gestuurd. Het is niet duidelijk of de sieraden Ora op tijd bereikten. De ‘Let You Love Me’-zangeres verscheen op de rode loper van het Magnum-event in Cannes met een schitterende halsketting, maar het is niet zeker of het om de bijoux in kwestie gaat. In vergelijking met enkele vorige edities mag Ora dankbaar zijn dat het incident relatief goed afliep. Enkele dagen voor de opening van het filmfestival in 2015 stalen dieven juwelen ter waarde van 23,2 miljoen euro in een boetiek van Cartier. Twee jaar eerder ging een groep rovers aan de haal met een buit van 187 miljoen euro in het Carlton hotel. De daders werden nooit gevat.