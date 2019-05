IN BEELD. Python eet nog grotere python, maar braakt die dan terug uit

Een 4 meter lange python in West-Australië heeft een soortgenoot opgegeten die nog net iets groter was dan hem. Maar die maaltijd lag duidelijk op z’n maag, dus braakte de slang z’n lunch daarna weer uit. Het leverde deze opmerkelijke beelden op.

“We zagen de python ’s ochtends bij ons huis”, schreef het Parry Creek Farm Tourist Resort and Caravan Park uit Australië in een Facebookpost. “We verhuisden de grote rakker, zodat die onze kuikens niet zou opeten. Maar het was duidelijk dat de slang iets stevigs had gegeten (geen kuikens, die hadden we geteld) en we staken haar in een zak”, gaat het verder.

Restjes

“Toen we haar er weer uitlieten, begon de slang te braken en zagen we plots een staart! Het gebeurde allemaal erg snel en de hongerige python ging er alweer vandoor, veilig en wel. Helaas zonder lunch, maar hopelijk kreeg hij nog iets anders te pakken. De restjes zijn voor de vogels”, aldus de post. Amanda Jongedyk uit Wyndham in West-Australië maakte de foto’s van het absurde gebeuren.

1 of 26