Anuna De Wever: “Bijna alle politieke partijen hebben mij gevraagd om bij hen aan te sluiten”

Behoorlijk fascinerend hoe Anuna De Wever met haar doorgedreven rebelsheid het hele land meesleept in de strijd om het klimaat. Met haar jeugdige brutaliteit snoert de 17-jarige activiste de mond van menig politicus als het aankomt op actie ondernemen, getuige de vele klimaatmarsen, met 75.000 aanhangers als absoluut hoogtepunt.

Dezelfde tomeloze hartstocht bespeuren we in de nieuwe VICE-documentaire ‘Make The World Greta Again’, waarin de kijker achter de schermen meeloopt met Europese protestleiders zoals Greta Thunberg, Luisa Neubauer en – uiteraard – Anuna de Wever. De 30 minuten durende film bouwt op naar de eerste wereldwijde schoolstaking voor het klimaat die plaatsvond op 15 maart, goed voor 1,6 miljoen geëngageerde jongeren uit meer dan 125 landen.







Dank u wel, jeugd. Mogen we Anuna binnenkort dan in de politiek verwachten? “Als ik me ooit bij een politieke partij zou aansluiten, moet ik een plek in het parlement krijgen. Zo arrogant ben ik wel”, klinkt het vastberaden.

Je hebt de afgelopen maanden met zoveel politieke figuren gepraat in heel Europa. Gaan we intussen de goede weg op, in vergelijking met andere landen

ANUNA DE WEVER: “Nee, België is een ramp. Zo’n klein landje, de hoofdstad van Europa, en we doen het zo slecht. Zelfs nadat ons land een van de grote katalysatoren geweest is voor de wereldwijde beweging, snappen onze politici het nog steeds niet. Als ik met politici praat, hoor ik alsmaar hetzelfde liedje. Dat het niet te snel mag gaan en we eerst alles tot in den treure moeten afwegen. Het politieke systeem in België is gemaakt om beslissingen traag te nemen. Dat is goed, maar niet in crisistijd. Ze doen allemaal alsof we nog honderd jaar hebben, wat jammer genoeg niet het geval is. De politiek heeft zo lang uitstelgedrag vertoond dat we nu drastisch moeten schakelen. De tijd om aan mensen te vragen om geen plastieken flesjes meer te kopen, is voorbij. Nu moeten we plastieken flesjes uit de winkels verbannen.”

Doen ze het elders dan zoveel beter?

DE WEVER: “Nee, maar je moet alles in proportie zien. België heeft de grootte van een stad in Spanje. En wij hebben maar liefst vier klimaatministers, om maar een voorbeeld te geven. Ik zat onlangs samen met een van onze klimaatministers, twee weken nadat hij aan zijn mandaat begonnen was. Ik vroeg of hij al rond de tafel had gezeten met die andere drie ministers. Dat bleek van niet. Dat kan er bij mij niet in. En als je dan ziet hoe de verschillende partijen in de aanloop naar de verkiezingen elkaar naar beneden halen om hun eigen agenda erdoor te krijgen, dan word je moedeloos. Onze politici moeten terug met elkaar praten als mensen, niet meer als politici. Samenwerken en de essentie inzien van hun job. Ze hebben de plicht om de planeet in goede staat door te geven aan de volgende generatie.”

Internationale ambities

Zie je het nog steeds niet zitten om zelf in de politiek te stappen?

DE WEVER: “Nee, toch niet in België. Ik heb geen zin om mij met dat kinderspel te moeien. Maar ik vind politiek wel heel interessant. Die verschillende economische systemen en hoe de maatschappij in elkaar zit, dat boeit me enorm. Ik zal altijd proberen om de politiek te beïnvloeden. En als ik me ooit bij een politieke partij zou aansluiten, moet ik een plek in het parlement krijgen. Ik wil niet gewoon op een lijst staan. Zo arrogant ben ik wel. Maar ik weet niet welke partij mijn voorkeur zou krijgen.”

Heb je al aanbiedingen gekregen van bepaalde partijen?

DE WEVER: “Bijna alle politieke partijen van ons land hebben mij gevraagd om bij hen aan te sluiten. Maar ik zou liever de klimaatproblematiek op internationaal niveau willen aanpakken. Ik weet dat dat ambitieus is, maar intussen heb ik een groot netwerk opgebouwd en kennen mensen mijn naam. Als partijvoorzitters je naam laten vallen in debatten en je als voorbeeld gebruiken, wil dat zeggen dat je indruk op hen hebt gemaakt. Op die manier heb ik mijn steentje al bijgedragen. Ik geloof dat ik daardoor de mogelijkheden heb om sneller door te groeien. Ik heb bijvoorbeeld al aanbiedingen gekregen van de London School of Economics. Binnenkort ga ik daar een academisch rapport publiceren.”

Pion van Groen

Zondag moeten we met z’n allen naar de stembus. Jij mag jammer genoeg nog niet stemmen. Mocht je dat wel kunnen, welke partij zou dan je voorkeur krijgen

DE WEVER: “Ik denk niet dat ik op een partij zou stemmen, maar op een persoon. Maar goed, ik mag nog niet stemmen, dus dat is niet relevant. Ik vind het frappant dat heel veel mensen denken dat ik een pion van Groen ben, maar het klimaat is het meest globale onderwerp dat er is. Dat is niet links of rechts. En politici die dat nog steeds beweren, hebben het echt niet begrepen. Ik hoop dat mensen bij deze verkiezingen stemmen voor ‘climate justice’. Welke partij dat is, kan me niet schelen. Het klimaat moet de prioriteit zijn in de volgende legislatuur, dus ik hoop dat de volgende meerderheidscoalitie een klimaatcoalitie wordt.”

Ben je altijd zo radicaal gepassioneerd geweest door het klimaat?

DE WEVER: “Mijn ouders zijn allebei activisten en hebben mij van kindsbeen af geleerd dat als je iets wil veranderen, je actie moet ondernemen in plaats van erover te klagen. Ik heb ook altijd een uitgesproken mening gehad, al heb ik wel al vaak gemerkt dat me dat niet in dank afgenomen wordt. Net als Greta Thunberg zeg ik waar het op staat. Ik denk dat we die jeugdige brutaliteit nodig hebben.”

Geweten sussen

Heeft je bekendheid een grote impact op je gehad?

DE WEVER: “Een bekende kop is handig omdat je sneller bij de mensen geraakt die je wil bereiken. Maar onze beweging in België had gewoon iemand nodig om het verhaal te vertellen. Dat had even goed iemand anders kunnen zijn. En ja, ik krijg heel wat haat over me heen, maar dat doet me eigenlijk niet veel. Erger vind ik het als mensen je fysiek belagen, wat ik één keer meegemaakt heb toen ik ’s avonds onderweg was naar een feestje. Dat bleken jongens van ‘Schild & Vrienden’ te zijn. Ik denk niet dat zij mijn grootste fans zijn.” (lacht)

Heb je met Youth For Climate bereikt wat je wilde bereiken?

DE WEVER: “Neen, maar dat is niet onze schuld. Dat is een fail van de politici. Ik ben ervan overtuigd dat we echt alles hebben gedaan wat we konden doen. Daarom ga ik mijn geweten kunnen sussen als ons land te maken krijgt met overstromingen. Ik heb het tenminste geprobeerd. Maar ik ben nog lang niet voldaan. Als de ambitie van de politici niet dringend toeneemt, gaan ze ons zeker terug zien op straat. We weten waar we naartoe moeten. Doe dat dan ook.”

Interview: Koen De Nef