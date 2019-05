102-jarige vrouw verdacht van moord op haar 92-jarige buurvrouw

In het Franse Chezy-sur-Marne wordt een vrouw (102) ervan verdacht haar buurvrouw (92) te hebben gedood. Het slachtoffer werd gewurgd op haar kamer in een rusthuis.

Een personeelslid van een bejaardentehuis in Chezy-sur-Marne deed tijdens haar nachtelijke ronde een lugubere ontdekking. Ze trof een 92-jarige bewoonster levenloos aan met een gezwollen gelaat in bed. Volgens de openbare aanklager Frédéric Trinh wijst de autopsie op verstikking. Ook zou het slachtoffer verschillende klappen op het hoofd gekregen hebben.

Verstrooide indruk







Opmerkelijk was de reactie van de 102-jarige buurvrouw van het slachtoffer die in verdenking is gesteld van vrijwillige doodslag.”De bewoonster van de naburige kamer bevond zich in een grote staat van emotionele opwinding en verklaarde aan een verzorgster iemand te hebben gedood”, verklaart Trinh. De speurders hebben de eeuwelinge voorlopig nog niet kunnen verhoren.

Ze werd vanwege haar “verwarde indruk” overgebracht naar het ziekenhuis van Château-Thierry en werd vervolgens onmiddellijk opgenomen in een psychiatrische inrichting. “Een psychiatrisch onderzoek moet nu uitwijzen of deze dame al dan niet ontoerekeningsvatbaar is”, stelt de aanklager. Een zaak die zeker en vast nog een staartje krijgt.