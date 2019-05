Verkiezingen Indonesië – Opnieuw protesten in Jakarta

In de Indonesische hoofdstad Jakarta is het donderdag opnieuw tot protesten gekomen naar aanleiding van de herverkiezing van president Joko Widodo. Aanhangers van verliezer Prabowo Suhianto staken volgens ooggetuigen meerdere auto’s in brand. Ook probeerden ze een politiekantoor te bestormen. De ordediensten gebruikten traangas en waterkanonnen om de menigte uit elkaar te drijven. Volgens de politie werden sinds dinsdag al minstens 250 demonstranten opgepakt. Prabowo verwijt zijn rivaal dat die de verkiezingen van april zou hebben gemanipuleerd. De kiescommissie wijst die beschuldigingen echter van de hand en zegt dat alles correct verliep. Ook onafhankelijke bronnen ondersteunen de claim van Prabowo niet.

Woensdag vielen in de hoofdstad bij schermutselingen tussen betogers en ordediensten nog zes doden. Donderdag is voorlopig geen sprake van verdere slachtoffers. Zowel Prabowo als Widodo riepen al op tot kalmte.

De uittredende president behaalde bij de presidentsverkiezingen van vorige maand 55,5 procent van de stemmen, terwijl Prabowo uitkwam op 44,5 procent, zo werd eerder bekendgemaakt. Prabowo kondigde daarop aan dat hij met alle mogelijke wettelijke middelen de resultaten zal betwisten. Na zijn verlies bij de stembusgang van 2014 was de voormalige generaal ook al naar het gerecht gestapt, maar hij ving toen bot.

bron: Belga