Steve Darcis niet op hoofdtabel Roland Garros

Steve Darcis (ATP 244) is uitgeschakeld in de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros. De 35-jarige Luikenaar verloor in twee sets met 7-6 (7/3) en 6-3 van de Italiaan Stefano Travaglia (ATP 120) op het gravel in Parijs. De wedstrijd duurde 1 uur en 31 minuten.

Later op de dag probeert Kimmer Coppejans (ATP 181) zich te kwalificeren voor de hoofdtabel. Dan moet de West-Vlaming wel de Fransman Manuel Guinard (ATP 420) kloppen.







Arthur De Greef (ATP 185) sneuvelde eerder in de tweede ronde van de kwalificaties, Ruben Bemelmans (ATP 164) ging eruit in de eerste voorronde.

David Goffin (ATP 30) is als enige Belgische man al zeker van een stek op de hoofdtabel van het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

bron:Â Belga