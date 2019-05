Lichtgewonde na brand in hotel in Sint-Gillis

Er is een persoon licht gewond geraakt bij een brand in een hotel in de Berckmansstraat in Sint-Gilles. De brand brak donderdagavond uit. Het gebouw werd ontruimd, laat een woordvoerder van de brandweer van Brussel weten. Het vuur is ondertussen gedoofd. De Brusselse politie werd donderdagavond rond 21.44 uur opgeroepen voor een brand in de Berckmansstraat. Het ging om het hotel Hilton Garden Inn.

“Het vuur is ontstaan in een van de kamers van het hotel. Alle gasten werden geëvacueerd nog voor de brandweer aankwam. Een persoon raakte tijdens de evaluatie licht gewond”, verklaarde woordvoerder Walter Derieuw.

“De brand was tegen 22.04 uur volledig gedoofd. Momenteel wordt het hotel verlucht. De gasten zullen snel terug naar hun kamer kunnen, behalve degenen die in de getroffen kamer verblijven. Die is zwaar beschadigd”, klinkt het nog.

De oorzaak van de brand is op dit moment nog onbekend.

bron: Belga