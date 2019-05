Julie Allemand en Lyon pakken landstitel in Frankrijk

Julie Allemand en Lyon ASVEL hebben zich donderdag tot kampioen van Frankrijk gekroond. Het team van voorzitter Tony Parker boekte in eigen huis een derde overwinning tegen Lattes Montpellier (75-61) in de vijfde manche van de finale van de play-offs, wat de stand op 3-2 bracht. Voor Lyon is het de eerste titel uit haar geschiedenis, ze zijn hiermee ook rechtstreeks gekwalificeerd voor de EuroLeague. De 22-jarige Allemand was goed voor 10 punten (4/5), 6 assists, 2 rebounds, 2 intercepties et 2 blocks in 34 minuten speeltijd.

Lyon, onder leiding van Valéry Demory, dinsdag verkozen tot coach van het jaar, won vorige week de twee eerste wedstrijden in eigen huis. Montpellier, met de Luikenaar Thibaut Petit als coach, won de twee volgende wedstrijden waardoor de beslissing op donderdag viel.

Allemand kende een uitstekend tweede seizoen in Frankrijk en kreeg een plaats in het beste elftal van de competitie met een gemiddelde van 11 punten, 6,5 assists en 3,8 rebounds per wedstrijd. Ook op het afgelopen WK, waar ze met de Belgian Cats vierde eindigde, blonk ze uit en eindigde ze als beste passeur van het toernooi (8,2 assists per wedstrijd).

Na een korte periode van rust zal ze zich met het Belgische team voorbereiden op het EK van 27 juni tot 7 juli in Servië en Letland.

