China dient formeel protest in tegen VS na sancties Huawei

China gaat formeel in protest tegen de Verenigde Staten (VS) vanwege de aanpak van Huawei, de tweede grootste verkoper van smartphones ter wereld na Samsung, dat in de VS op een zwarte lijst is geplaatst. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel gemeld. De woordvoerder van het ministerie van Handel, Gao Feng, verzekerde dat China de middelen heeft om “de legitieme rechten en belangen van Chinese bedrijven te verdedigen”. Volgens Gao heeft Washington eenzijdig de handelsoorlog doen escaleren en tegelijk een klem gezet op de globale economie. “Enkel als Washington zijn fouten oprecht rechtzet, kunnen de onderhandelingen verdergezet worden”, klinkt het.

Huawei is een van de 13 Chinese instellingen die op de zwarte lijst zijn geplaatst. “Het beste antwoord op de Amerikaanse intimidatie is dat Chinese bedrijven blijven groeien”, besluit Gao. De Chinese smartphonereus is op verdenking van spionage ten gunste van Peking door de VS op een zwarte lijst gezet met verdachte bedrijven die geen technologische uitrusting meer mogen verkopen.







Door de Amerikaanse sancties kan Google geen Android-besturingssysteem meer aanbieden aan Huawei, dat voornamelijk met Android werkt. Er is wel een tijdelijke versoepeling van die sancties gedurende 90 dagen. Hierdoor zal Google de komende drie maanden wel nog updates, apps etc kunnen voorzien aan de huidige gebruikers. Maar voor nieuwe Huawei-apparaten geldt dit niet meer. Een eigen besturingssysteem zou Huawei tegen de lente van 2020 klaar hebben.

