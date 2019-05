Assisen West-Vlaanderen – Vanden Bussche veroordeeld tot 25 jaar voor gruwelijke moord in Kortrijk

Het hof van assisen heeft Luc Vanden Bussche (64) veroordeeld tot 25 jaar opsluiting voor de moord op Alia Belromari (54). De Kortrijkzaan wurgde zijn vriendin op 27 mei 2017 en verminkte daarna haar lichaam. Het openbaar ministerie had 23 jaar opsluiting gevorderd, de verdediging stelde vijf jaar voorwaardelijk voor. In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 mei 2017 ging Luc Vanden Bussche zelf naar het politiebureau. Spontaan vertelde hij dat hij zijn vriendin op een gruwelijke wijze had omgebracht. Op haar appartement in Kortrijk troffen de speurders inderdaad het ernstig verminkte lichaam van Alia Belromari aan. Vanden Bussche had zijn vriendin gewurgd met de riem van haar kamerjas, waarna hij de buik en de borst van de stervende vrouw opensneed. De beschuldigde haalde zelfs haar hart uit haar lichaam.

Het blijft eigenlijk onduidelijk waarom Vanden Bussche, die een blanco strafblad had, zijn vriendin zo zwaar heeft toegetakeld. Op zijn proces vertelde de beschuldigde dat het slachtoffer tientallen keren gevraagd had om haar te vermoorden. Belromari zou hem die avond ook verboden hebben om nog contact te houden met zijn minderjarige dochter.

bron:Â Belga