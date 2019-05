Vlaming keek in totaal bijna een millenium lang naar Game of Thrones

Het doek is gevallen over de immens populaire tv-serie Game of Thrones. Maar hoe goed sloeg het laatste seizoen aan in Vlaanderen? Telenet gaf zijn kijkcijfers vrij en spoiler: ze zijn duizelingwekkend.

Net zoals in de rest van de wereld, was Game of Thrones ook in Vlaanderen een kijkcijferkanon. Telenet dook in de statistieken en kwam met enkele opmerkelijke cijfers voor de dag. Het bedrijf biedt de HBO-reeks aan via zijn Play- en Play More-abonnementen, een service waar de klanten gretig gebruik van maakten de afgelopen weken. Zo keken meer dan 57% van hen in de eerste maand van het achtste seizoen naar de serie. In 2017 was dat nog maar 37% voor het zevende seizoen. Globaal gesproken lagen de kijkcijfers het hoogste in Vlaams-Brabant en Antwerpen, en het laagst in West-Vlaanderen.

Vlaming keek 969 jaar







In totaal keek de Vlaming bijna een millenium lang naar Game of Thrones: 8,5 miljoen uren ofwel 969 jaar. Het kijkpiekuur voor een nieuwe aflevering lag op maandagavond rond 19u30. Maar liefst 20% van de mensen stond ’s ochtends vroeg op om de aflevering te bekijken voor de werkdag begon. Daarnaast hebben ook 55.000 klanten de vorige seizoenen (her)bekeken om zich voor te bereiden op de slotaflevering. Leuk weetje: de grootste fan van de serie woont in Tienen. Hij of zij keek in totaal 240 uur naar de serie, wat neerkomt op 4 keer de volledige reeks.

Laatste seizoen populairste

De finale van Game of Thrones werd 43.000 keer opgevraagd in Vlaanderen. Ook de eerste aflevering van het slotseizoen scheerde hoge toppen. Die werd op 15 april, de dag van de uitzending, meer dan 50.000 keer opgevraagd. Dat is 150% meer dan de openingsaflevering van seizoen zeven. In totaal bereikte seizoen acht in de eerste zes weken twee keer zoveel kijkers als seizoen zeven. Een wezenlijk aantal diehardfans bekeek de afleveringen live met het Amerikaanse publiek. Zo’n 3.500 mensen bleven de moeheid de baas en keken om 3u ’s nachts.