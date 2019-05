Tiener steelt ringstaartmaki uit zoo om als huisdier te houden

In de Verenigde Staten is een 19-jarige man voor de rechter verschenen omdat hij een 32 jaar oude, met uitsterven bedreigde ringstaartmaki had gestolen. Hij ontvreemdde die vorig jaar uit de dierentuin van Santa Ana in de staat Californië omdat hij hem als huisdier wou houden.

De tiener stal de ringstaartmaki, een lemurensoort, vorig jaar in juli nadat hij ’s nachts inbrak in de zoo van Santa Ana en een gat knipte in de omheining van het verblijf van de lemuren en de kapucijnaapjes. De dierenverzorgers ontdekten de volgende ochtend dat de kooi volledig leeg was.







Alle aapjes waren ontsnapt, waardoor de dierentuin ze terug moesten vangen. Uiteindelijk bleek er nog eentje te missen: de 32 jaar oude ringstaartmaki Isaac. Gelukkig duurde het niet lang voor de lemuur teruggevonden werd. Diezelfde ochtend troffen voorbijgangers de aap aan in een plastic doos elders in de stad.

Gestikt

Het is een wonder dat iemand het beestje zo snel vond, want de ontvoerder had nagelaten om ventilatiegaatjes in het plastic te boren. Daardoor kon die evengoed zijn gestikt. Tijdens de rechtszaak gaf de 19-jarige Aquinas ‘Quinn’ Kasbar toe dat hij de ringstaartmaki als huisdier had willen houden.

Kasbar riskeert een jaar gevangenisstraf en een boete van 100.000 dollar. Op 28 mei zal hij zijn vonnis kennen. In het wild leven er nog maar zo’n 2.000 ringstaartmaki’s in Madagascar, waar ze origineel vandaan komen.