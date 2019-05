Taalprofessoren van de Vlaamse universiteiten pleiten voor een Actieplan Talen

De professoren van de taalvakken in vier Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent, UAntwerpen en VU Brussel) vragen dat de volgende Vlaamse regering met een ‘Actieplan Talen’ komt, omdat de taalvaardigheid van onze scholieren en studenten volgens recente internationale studies achteruitgaat. Ook het aantal taalstudenten is met 23% op vijf jaar tijd is teruggelopen, terwijl onze arbeidsmarkt juist veel taalprofessionals nodig heeft.

Het Actieplan moet voorzien in een promotiecampagne voor talen, naar het voorbeeld van de recente campagnes voor STEM-opleidingen (technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen) en er moeten volgens de taalprofessoren ook meer middelen komen voor de nascholing van de leerkrachten.

Onheilstijding







De volgende Vlaamse regering moet volgens hen de studie van talen bevorderen en meertaligheid aanmoedigen. “Een dergelijke campagne is een logische en noodzakelijke stap na de succesvolle STEM-campagne voor de technische vakken”, zegt prof. Alex Housen, expert Meertaligheid aan de VU Brussel en woordvoerder van de universitaire taalprofs. “De afgelopen maanden bereikte ons via het nieuws de ene onheilstijding na de andere over het taalniveau van Vlaamse scholieren en studenten”, stellen de taalprofessoren. Ze verwijzen hiervoor naar de internationale onderzoeken PISA (Programme for International Student Assessment) en PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) waarin de Vlaamse scholieren ondermaats presteerden.

Een front

Daarnaast vragen de taalprofessoren ook dringend “middelen om meer systematisch te kunnen inzetten op kwalitatieve en onderzoeksgebaseerde nascholing van leerkrachten”. Het gaat dan niet alleen om taalleraren, maar ook andere vakleraren die in het CLILL (content and language integrated learning) of immersie-onderwijs lesgeven. Maar waarom gaat het initiatief van vandaag alleen uit van vier Vlaamse universiteiten en vormen ze geen front met de Vlaamse hogescholen, waar toch ook taalcursussen en lerarenopleidingen worden georganiseerd? “We willen zeker ook onze hogescholen hierbij te betrekken”, zegt professor Housen. “Maar het was al een heksentoer om de universiteiten op zo korte termijn op één lijn te krijgen met onze eisen. En die eisen wilden we nog voor de verkiezingen lanceren. De hogescholen zullen in een volgende fase zeker uitgenodigd worden om aan te sluiten.”