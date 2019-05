Om deze schokkende reden liet een vrouw haar hond inslapen

We houden allemaal dolgraag van onze honden, vaak meer dan we zelf beseffen. Een vrouw in de Verenigde Staten heeft haar kerngezonde Shih tzu genaamd Emma laten inslapen zodat ze samen begraven konden worden.

Omdat het haar laatste wens was, wou de vrouwelijke eigenaar begraven worden samen met haar hondje, dat vertelt de Amerikaanse nieuwszender WWBT NBC. Emma werd na de dood van haar baasje naar een dierenasiel in Richmond in de Amerikaanse staat Virginia gebracht. Twee weken lang werd het beestje er in de watten gelegd, maar het asiel kon het spuitje niet voorkomen.

Oproep genegeerd







Carrie Jones, manager van Chesterfield County Animal Services, doet haar verhaal “We probeerden de staatsverantwoordelijken die de nalatenschap van de overledene regelden van gedacht te doen veranderen. De hond kon makkelijk een nieuwe thuis vinden, maar onze oproepen werden genegeerd.”

Uiteindelijk brachten de staatsverantwoordelijken Emma naar een dierenarts die haar liet inslapen. Vervolgens ging de kleine viervoeter naar een crematorium voor huisdieren en werd haar as in een urn geplaatst. Daarna werd het beestje naast haar eigenaar begraven.