Viviani keert zonder ritzege naar huis

Elia Viviani (Deceuninck – Quick-Step) stapt uit de Giro zonder ritzege. “Ik ben teleurgesteld”, sprak hij vandaag bij Eurosport. “Ik weet niet wat de oorzaak is, maar dit is gewoon mijn Giro niet.” “De eerste ritten voelde ik me sterk”, gaf hij aan, “maar daarna raakte ik iets kwijt. Misschien heb ik behoefte aan wat kalmte, rust. Ik vind het geweldig om elke dag de fans te groeten in deze Giro, met mijn trui van kampioen en naar de teampresentatie te gaan, maar zodra ik op de fiets stap, loopt er iets fout. Het is niet mijn Giro dit jaar.”

De Italiaan won de derde etappe, maar werd nadien gedeclasseerd wegens onregelmatig sprinten. “Dat speelt zeker een rol”, gaf hij toe. “Ik voelde me sterk en vol vertrouwen tot die declassering, maar al dat gedoe errond was daarna niet goed voor mijn hoofd.”







Viviani stapt uit de Giro omdat er nog amper sprintkansen zijn en bereidt zich nu voor op de Tour. “Ik ben teleurgesteld, want als je een doel hebt gesteld en je kan dan niet bereiken, dan is het beter om er mee op te houden en je te focussen op je nieuwe doel.”

Vorig jaar won Viviani vier ritten en de puntentrui in de Giro. De voorbije editie werd hij drie keer tweede en een keer vierde.

