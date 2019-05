Personeel Franse krant 20 Minutes legt donderdag werk neer

Het personeel van de Franse gratis krant 20 Minutes, die voor de helft in het bezit is van de Belgische mediagroep Rossel, legt donderdag het werk neer. Dat meldden de redactie en de vakbond SNJ-CGT woensdagavond. Op een algemene vergadering stemde 63,9 procent van de werknemers voor een werkonderbreking.

Bij 20 Minutes blijft volgens het personeel de werkdruk almaar stijgen, terwijl er een tekort aan personeel is. Het ziekteverzuim steeg op een jaar tijd met 90 procent, klinkt het. De werknemers eisen ook hogere lonen. “20 Minutes gebruikt een van de laagste loonschalen van alle nationale kranten”, klaagt de redactie aan, “ondanks een stabiele en winstgevende omzet”.

Volgens SNJ-CGT had het personeel gevraagd om “dringende onderhandelingen” op te starten met de directie, maar die weigerde. Zelf wenste de directie van 20 Minutes woensdag niet te reageren.

20 Minutes is voor de helft in handen van Rossel. De andere helft is in het bezit van de groep Sipa-Ouest-France.

Bron: Belga