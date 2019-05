Jolien D’hoore wint in Baskenland

Jolien D’hoore (Boels-Dolmans) heeft vandaag de openingsrit in de Emakumeen Bira (Spa/WorldTour) gewonnen. Onze landgenote sprintte na 101 km in het Baskische Iurreta naar de zege voor de Italiaanse Sofia Bertizzolo en de Australische Gracie Elvin. Ze is meteen ook de eerste leider. Na de rittenkoers in Californië bracht de WorldTour de rensters vandaag naar het Baskenland voor een vierdaagse rittenkoers, de twaalfde wedstrijd op de WorldTour-kalender. De eerste vroege vluchter met een noemenswaardige voorsprong was de Poolse Anna Plichta van Trek-Segafredo. Ze fietste een bonus van 2 minuten bij elkaar, maar op de eerste klim van de dag, de Artebakarra, kreeg ze het moeilijk en werd ze bijgebeend door het peloton.

Op de tweede en meteen ook laatste klim van de dag, de Astoreka, waagden Elisa Longo Borghini en Amanda Spratt hun kans en reden ze een voorgift van een halve minuut bij elkaar op een kleiner peloton dat zich organiseerde om het tot een sprint te laten komen. Onder meer Boels-Dolmans, voor D’hoore en niet bij de koplopers, leverde hard werk.







De vluchters werden opgeraapt op twaalf kilometer, waarna Jelena Eric in de aanval trok, maar ook zij kon een sprint niet voorkomen, net zo min als Katia Ragusa. In die sprint werd Jolien D’hoore perfect door haar Boels Dolmans-team naar voren gebracht en sprintte ze naar de overwinning.

Het is voor D’hoore haar eerste zege van het jaar. Vorig jaar bracht Amanda Spratt de wedstrijd op haar naam, voor Annemiek Van Vleuten en Anna van der Breggen. Vanaf morgen wordt er vooral geklommen in het Baskenland.

bron: Belga