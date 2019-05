Geweld Syrië – Washington vermoedt dat regime chemische aanval uitvoerde

De Verenigde Staten hebben “indicaties” dat het regime van Bashar al-Assad een chemische aanval heeft uitgevoerd in Syrië. De VS waarschuwden dinsdag voor vergeldingsacties.

In een mededeling maakt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken melding van een “vermeende chlooraanval in het noordwesten van Syrië”. Die zou op 19 mei ’s ochtends hebben plaatsgevonden.

“We waarschuwen opnieuw, als het regime van Assad chemische wapens gebruikt, zullen de Verenigde Staten en hun bondgenoten snel en gepast reageren”, verklaart woordvoerder Morgan Ortagus.

Voor de Amerikaanse president Donald Trump is het gebruik van chemische wapens een rode lijn en hij kondigde eerder al twee vergeldingsaanvallen aan tegen doelwitten van het regime: in april 2017 als een reactie op een aanval met saringas en een jaar later, samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, als een reactie op een chemische aanval op de burgers van Douma.

Volgens de woordvoerder van Buitenlandse Zaken maakt deze nieuwe “vermeende aanval deel uit van een een gewelddadige campagne van het regime, die het staat-het-vuren schendt dat miljoenen burgers in de provincie Idlib beschermt”. “De aanvallen van het regime op gemeenschappen in het noordwesten van Syrië moeten stoppen”, klinkt het nog.

Sinds eind april worden het jihadistische bolwerk Idlib en de nabijgelegen provincie Hama regelmatig gebombardeerd door de regeringstroepen van Bashar al-Assad en zijn Russische bondgenoot.

Bron: Belga