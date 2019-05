File van Zwijnaarde tot Wetteren

Op de E40 richting Brussel staat het verkeer nog steeds stil tussen Zwijnaarde en Wetteren. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum iets na 10 uur. De snelweg werd er afgesloten nadat rond 7.30 uur een vrachtwagen die een hoogtewerker vervoerde kantelde ter hoogte van Wetteren. “De vrachtwagen moet rechtgetrokken worden, maar dan is er ook nog de kraan die op de vrachtwagen stond. Die weegt 22 ton en er is via de file extra materiaal aangevoerd. Dat heeft even geduurd, maar de takelwerken zijn nu wel aan de gang”, aldus Bruyninckx. Hoe lang die werkzaamheden zullen duren kan de woordvoerder nog niet zeggen.

Het verkeer moet ondertussen de snelweg verlaten in Merelbeke om zo via de N9 om te rijden. “Op die manier wordt niet meer druk gezet op Wetteren, waar nog steeds een file staat tot in Zwijnaarde”, zegt Bruyninckx. De voertuigen die in Wetteren waren op het moment van het ongeval moeten de autosnelweg via de afrit Wetteren verlaten, maar dat verloopt erg moeizaam, zegt Bruyninckx nog. In de richting van Oostende staat een kijkfile tussen Erpe-Mere en Wetteren, en ook op de omliggende wegen is het druk.







Het Verkeerscentrum raadt automobilisten nog steeds aan om de omgeving te vermijden. Het verkeer van Gent naar Brussel kan omrijden via Antwerpen (E19) of via de E17, N16 en A12, waar op de Temsebrug echter maar één rijstrook open is door werken. Wie van Gent naar Hasselt wil, rijdt ook best om via Antwerpen en wie van Kortrijk naar Brussel wil kan via Doornik rijden.

Verkeer komende uit Oostende moet de snelweg verlaten in Merelbeke en wordt via de R4 omgeleid naar knooppunt Zwijnaarde.

bron: Belga