EuroMillions Basket League – Roel Moors voor de tweede keer verkozen tot Coach van het Jaar

Roel Moors is woensdagavond op de EuroMillions Basketball Awards in Lint verkozen tot Coach van het Jaar. Voor de tweede keer, want in 2016 kreeg hij ook al die erkenning. In zijn vierde seizoen coachte Moors de Antwerp Giants al naar de bekeroverwinning na de gewonnen finale tegen BC Oostende. En ook in de reguliere competitie is het niet Oostende, maar Antwerp dat onder zijn leiding in poleposition vrijdag aan de play-offs begint.

Roel Moors, die vier keer Speler van het Jaar werd, werd begin mei al verkozen tot Coach van het Jaar in de Champions League, de derde Europese beker. Antwerp Giants won in het Sportpaleis het brons in die competitie. Moors blijft zelf heel nederig bij alle lof die hij krijgt. “Dit is het gevolg van een heel mooi seizoen. Ik ben de coach, maar ik ben ook maar een stukje van de puzzel. Dit is het werk van heel veel mensen: mijn assistenten Thomas Crab en Christophe Beghin, een medische staf – wat vaak onderschat wordt -, mijn voorzitter Roger Roels die vier jaar geleden in mij geloofde op het moment dat ik het misschien zelf nog niet deed en de grootste actoren waren de spelers. Zij hebben twee jaar lang geloofd in mijn verhaal en gingen daar vol voor. Die jongens komen van alle uithoeken, maar hadden vertrouwen in iemand die ze niet kennen wat niet altijd makkelijk is, maar ze deden het wel.”

bron:Â Belga