Vengaboys plots weer hot in Oostenrijk door politieke rel

De Nederlandse dance-formatie Vengaboys beleefde eind vorige eeuw zijn hoogdagen, maar in Oostenrijk weerklinkt nu plots weer volop de hitsong ‘We’re Going to Ibiza‘ op de radio. Oorzaak is een kwinkslag van de bekende Duitse komiek Jan Böhmermann naar een politiek schandaal dat dezer dagen de gemoederen beroert in het Alpenland.

Vengaboys scoorde in 1999 wereldhits als ‘We’re Going To Ibiza‘ en ‘Boom, boom, boom, boom!!’, maar bij het ingaan van het nieuwe millennium was de fut eruit. ‘Forever as One’ uit 2001 was geen hoogvlieger en niet veel later werd de band opgedoekt.







In 2007 herrees Vengaboys uit zijn as met een reeks optredens, drie jaar later was met de nieuwe single ‘Rocket to Uranus’ de comeback compleet. De Eurodance-act kon echter nooit zijn oude successen evenaren, tot nu.

Omkoperij op Ibiza

In Oostenrijk staat Vengaboys weer in het middelpunt van de belangstelling na een tweet van Jan Böhmermann. De Duitse komiek en tv-persoonlijkheid deelde de videoclip van ‘We’re Going To Ibiza’ met zijn meer dan twee miljoen volgers en refereerde daarmee aan de turbulente politieke actualiteit in zijn buurland.

Vorige week lekten de Duitse dagbladen De Süddeutsche Zeitung en Der Spiegel een video waarin te zien was hoe Oostenrijks vicekanselier en leider van de FPÖ Heinz-Christian Strache zich in 2017 door een Russische investeerder liet omkopen op Ibiza.

Nummer één op iTunes

Het schandaal maakte de positie van Strache onhoudbaar. Zaterdag hield de vicekanselier de eer aan zichzelf en nam ontslag. Bondskanselier Sebastian Kurz, leider van de conservatieve ÖVP, heeft de samenwerking met de rechts-populistische FPÖ in de regeringscoalitie intussen beëindigd, waardoor het land nu in een diepe politieke crisis beland is.

Maar dat laten de leden van Vengaboys niet aan hun hart komen: de Nederlanders staan hoog en droog op kop van de Oostenrijkse iTunes-lijst, en doen daarmee beter dan het twee plaatsen lager gerangschikte ‘Arcade’ van hun landgenoot en Songfestivalwinnaar Duncan Laurence.