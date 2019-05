Primeur voor Polen: vrouw bevalt van een zesling

Voor het eerst in de Poolse geschiedenis is een vrouw bevallen van een zesling. De moeder en haar zeskoppige kroost, 4 meisjes en 2 jongens, maken het goed. De kans op een zesling is maar liefst 1 op 4,7 miljard.

Over een full house gesproken. In Polen mag een jongetje van 2,5 jaar in een klap 4 nieuwe zusjes en 2 broertjes verwelkomen. Zijn moeder is namelijk bevallen van een zesling en dat is een primeur in de Poolse geschiedenis. De 29-jarige moeder bracht haar zes kinderen via een keizersnede ter wereld in het universitair ziekenhuis in Krakau. De kans dat een vrouw bevalt van een zesling is 1 op 4,7 miljard.

Maria Wlodkowska, woordvoerster van het ziekenhuis, liet alvast weten dat het gewicht van de baby’s varieert tussen de 890 en 1300 gram. Ze zijn geboren na 29 weken zwangerschap en liggen in couveuses om hun verdere ontwikkeling te ondersteunen. De geboorte was niet enkel een verrassing voor de ouders, maar ook voor de dokters die er aanvankelijk vanuit gingen dat het om een vijfling zou gaan. Ondertussen kreeg het koppel al verschillende enthousiaste reacties vanuit het hele land. Zo feliciteerde de Poolse president Andrzej Duda hen via Twitter. Een leuke bonus voor de kinderen: de lokale voetbalclub heeft de zesling een levenslang wedstrijdabonnement geschonken.