MOVIES. Cannes 2019: de hoogtepunten tot dusver

De 72ste editie van het filmfestival van Cannes is ongeveer aan zijn keerpunt toe. Er staat nog genoeg lekkers op het programma (zoals de nieuwe Tarantino), maar de voorbije week trokken we toch al vaak grote ogen. Een selectie van de grote momenten.

Iggy Zombie

Regisseur Jim Jarmusch maakte van openingsfilm ‘The Dead Don’t Die’ een soort reünie van familie en vrienden. We herkenden bijvoorbeeld Iggy Pop in de rol van een zombie. Dat bleek ook productioneel een goeie zet, want in Iggy’s geval komt daar weinig make-up aan te pas.

Iedereen Spaans







Cannes wil een festival zijn waar alle filmmakers zich thuis voelen. Dat nam de Mexicaanse juryvoorzitter Alejandro González Iñárritu zeer letterlijk, want hij stak op de openingsavond een lang betoog af in het Spaans. Zonder vertaling. Acteur Bill Murray viel er alvast van in slaap.

Problematische jurken

Het is traditie om opgedirkt de trappen te bestijgen. Maar dat kan tegenvallen als je een al te breed uitwaaierende jurk draagt. Dat ondervond de Britse actrice Emily Beecham (foto) bij de première van ‘Little Joe’. Beecham raakte enkel waggelend als een eend de trappen op. Niet elegant, wel koddig.

VR-therapie

Kunstenares Laurie Anderson, die in Cannes een drieledige Virtual Reality-installatie voorstelt, vertelt ons een opmerkelijke anekdote. Een van haar medewerkers lijdt aan een reumatische aandoening waardoor zijn handen vergroeid zijn tot klauwen. Maar toen hij in de VR-wereld virtuele handen kreeg, bleek hij zijn echte handen plots weer te kunnen openen. Technologische magie.

De flash-ball

Traangas en rubberen kogels kende ik, en dankzij de Franse film ‘Les Misérables’ weet ik nu dat de politie ook ‘flash-balls’ heeft, een soort pistool met dikke rubberen ballen. Die zijn zogezegd niet-dodelijk, maar als je ze vanop korte afstand moet incasseren, richten ze toch de nodige schade aan. Zo ervaart alvast een personage in dit indrukwekkende drama.

Anti-anti-abortus

Met al die camera’s errond is Cannes de uitgelezen plaats om te demonstreren. Dat deden 60 activisten vorige zaterdag op de rode loper. Hun doel: druk te zetten op de Argentijnse regering om een abortuswet goed te keuren en om te protesteren tegen de conservatieve krachten die in de VS de abortuswetgeving weer strenger willen maken.

Achterwaartse groet

De Franse film ‘Zombi Child’ is sowieso een raar ding, omdat hij een voodooverhaal over een authentieke zombie vermengt met een hedendaags verhaal over een Franse kostschool voor meisjes. Daar groeten ze de directrice door niet alleen te buigen, maar ook een vreemde achterwaartse zwaai te maken, alsof ze de limbo dansen. En dat is ook authentiek, zei regisseur Bertrand Bonello.

De Kafka-wijk

In de film ‘Vivarium’ lokt een zeer bizarre makelaar een jong koppel (Jesse Eisenberg en Imogen Poots) mee om een huis te bezichtigen. De woning blijkt te staan in een voorstadswijk die uit de gecombineerde nachtmerries van Tim Burton en Franz Kafka geplukt lijkt. En wat erger is: het koppel raakt er niet meer weg, wat ze ook proberen.

Krop in Antonio’s keel

Op de persconferentie naar aanleiding van ‘Dolor y gloria’ legde Antonio Banderas uit hoe hij dankzij zijn goeie vriend Pedro Almodóvar de laatste jaren een totaal andere acteur is geworden. Banderas was zo in de wolken dat hij op de duur te ontroerd was om nog verder te vertellen. Hij kreeg prompt een luid applaus als troost.

Razende Dafoe

In de psychologische thriller ‘The Lighthouse’ zitten Willem Dafoe en Robert Pattinson vast op een afgelegen rots om een vuurtoren te bedienen. Wanneer Pattinson het echter waagt om kritiek te uiten op Dafoes kookkunsten, roept die in een geweldige tirade de toorn van zowat alle zeegoden en -monsters op zijn jonge kompaan af. Dat is even slikken.

Ruben Nollet / @rubennollet