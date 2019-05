Halve dag ouderschapsverlof per week binnenkort mogelijk

Vanaf 1 juni kunnen werknemers een halve dag ouderschapsverlof per week of een hele dag elke twee weken opnemen. Het KB dat de arbeidsduurvermindering met één tiende regelt, is immers in het staatsblad gepubliceerd.

Vandaag kan je ouderschapsverlof enkel voltijds, halftijds of gedurende één dag per week opnemen. Vanaf 1 juni komt daar dus een halve dag per week of een volledige dag elke twee weken bij. Ook nieuw is de versoepeling van het voltijdse en halftijdse ouderschapsverlof en het voltijds verlof voor medische bijstand.







Voortaan zal men die per week kunnen opnemen, terwijl dat vandaag nog minstens een maand is. Wie halftijds wil blijven werken, zal die thematische verloven per maand kunnen opnemen. Nu is dat nog ten minste twee maanden.

Reactie VBO

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vindt de mogelijkheid om een halve dag ouderschapsverlof op te nemen een goede zaak. “Op deze manier dragen we bij aan een eerlijkere verdeling van de zorgtaken binnen het gezin”, aldus het VBO.

De werkgevers zijn minder enthousiast over de mogelijkheid om het ouderschapsverlof op te splitsen in weken en maanden. “Problematisch”, oordeelt het VBO. “Dit zal puzzelen worden in onze bedrijven”. Zeker in bijvoorbeeld industriële bedrijven met ploegenstelsels en een volcontinu arbeidssysteem zal het niet makkelijk worden, klinkt het.

Reactie NSZ

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) waarschuwt dat het voor bedrijven “quasi onmogelijk” zal zijn om vervangers te vinden die slechts één dag of een halve dag komen werken.