Céline Dion bewaart collectie van 10.000 paar schoenen in een pakhuis

Dat superster Céline Dion extravagent uit de hoek kan komen, is geen geheim. De zangeres heeft haar naam eer aangedaan door te verklappen dat ze maar liefst 10.000 paar schoenen in haar kast heeft staan. Die waardevolle collectie bewaart ze naar eigen zeggen in een pakhuis in Las Vegas.

Superdiva Céline Dion houdt haar reputatie hoog. Tijdens een Carpool Karaoke met talkshowgastheer James Cordon, gaf de zangeres tekst en uitleg bij het gerucht dat ze 10.000 paar schoenen zou hebben. Wanneer hij het onderwerp aansnijdt, vermeldt Dion onverschillig dat ze niet precies weet hoeveel ze er heeft. “3.000, 5.000, ik heb geen idee”, beweert de zangeres. Cordon laat vervolgens het gerucht vallen dat het aantal schoenen oploopt tot vier nullen, waarop de 51-jarige superster toegeeft: “Misschien, maar ik wilde het niet luidop zeggen.”







(Lees verder onder de video.)

Pakhuis in Las Vegas

“Ik bewaar ze op een plek in Las Vegas. Ik noem het een ‘pakhuis'”, legt de zangeres uit. Vroeger had ze een ingebouwd schoenensysteem in haar voormalige woning. “Ik had een automatisch systeem ingebouwd in mijn huis in Florida. Mijn schoenen waren gesorteerd volgens kleur. Wanneer ik op een knopje duwde, openden de deuren en begon een band te draaien die me elk paar schoenen individueel toonde in de kleur die ik op dat moment wilde”, verklaart Dion. De zangeres gaf dan ook toe dat ze “zeer gehecht” is aan haar collectie.

Uitdelen

Dat laatste wilde Cordon graag testen en hij besloot enkele van haar schoenen weg te geven aan toevallige voorbijgangers. In ware Dion-stijl stond de ‘My Heart Will Go On’-zangeres met dramatisch veel pijn in hart een paar van haar hoge hakken af. “Ik heb alcohol nodig”, jammerde de Canadese nog. Even later was het leed alweer vergeten en wist Cordon haar weer vrolijk aan het zingen te krijgen.